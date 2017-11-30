«Это был единственный зеленый уголок!»: во дворе на Сортировке начали вырубать деревья

30.11.2017

По словам местных жителей, здесь хотят построить парковку.

Звон пилы будоражит соседей уже не первый день. Местные боятся, что все деревья спилят под корень. Кому могли помешать тополя — жители понять не могут. Однако версия появилась быстро. Однако эту информацию тут же опровергли медики. Уверяют: никакой стоянки они не планируют. А вход со двора оборудован лишь на время ремонта здания. Рабочие врачей поддерживают — говорят, эти работы никто не заказывал, они — плановые. Старые тополя небезопасны — объясняют коммунальщики. К тому же, оказывается, жители сами давно просили дать им свет в окна.