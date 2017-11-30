Чиновники объяснили, зачем на Гагарина установлен знак «Кирпич»

30.11.2017

Из-за выделенной полосы общественного транспорта водители поворачивали на улицу со среднего ряда.

Правила дорожного движения водителям объясняем буквально на пальцах — ведь многие автовладельцы и не подозревают, что нарушают. Уже неделю правый поворот с Малышева на Гагарина — запрещен. Впрочем, рискуют даже те, кто в курсе изменений. Но в ГИБДД наказывать нарушителей не спешат. Ведь споры вокруг этих знаков не утихают с самого лета. Именно тогда здесь появилась отдельная полоса для общественного транспорта. Заезжать на нее нельзя, а значит поворачивать направо водителям пришлось не из крайнего ряда, а — из среднего. Такой маневр чаще всего заканчивался аварией. Не помог и специальный светофор для автобусов. По словам водителей, он только путал всех участников движения. Тогда администрация пошла на крайние меры — поставила «кирпич». Но водители уверенны: конфликт уже в разгаре. Ведь им «выделенка» — серьезно мешает. Они уже начали искать пути объезда. Чиновники же объясняют: отдельная полоса городу необходима. Мол, это должно разгрузить дороги к Чемпионату Мира по футболу и заставить автомобилистов пересесть в автобусы. Водителей общественного транспорта такая перспектива только радует. Новые автобусные полосы многие водители до сих пор игнорируют. Несмотря на штрафы. Объясняют: их все равно не выписывают. Ведь госавтоинспекция считает знаки на Малышева и Розы Люксембург незаконными. Но почему — не объясняют. Если спор между чиновниками и инспекторами в ближайшее время не решится, нарушителей может стать гораздо больше. Однако новую разметку в администрации обещают все же согласовать с ГИБДД — на закрытом совещании. Ну, а пока соблюдение правил движения, похоже, остается на совести водителей.