Реакция не пошла: в нескольких городах области закончилась проба Манту

29.11.2017

Люди боятся не только палочки Коха, но и внеплановых отпусков

Олеся уже устала обивать пороги местной больницы. Многодетная мать целых три недели не может получить пробы Манту. Ее дочери Нине недавно исполнилось два года и реакцию необходимо проверить по графику. Однако препарата не сыскать во всем Среднеуральске. На все вопросы о том, почему препарат исчез из поликлиники и когда появится, в регистратуре лишь многозначительно молчат. Тем временем родители дошкольников от отчаяния уже собираются искать препарат в других городах. Но, оказывается, отыскать препарат непросто и в других городах. Дефицит сейчас едва ли не во всей области! Но медики лишь разводят руками — мол, перебои с поставками от них не зависят. Но паниковать нет смысла — уверены в больницах. Нужно лишь немного подождать, когда препарат завезут. Отсрочка в пару месяцев не навредит малышам. Минздрав обещает, что вакцина в поликлинике появится уже в ближайшие дни и ее хватит всем, кто не успел провериться на туберкулез. Среднеуральские родители, похоже, этого дня будут ждать с нетерпением — ведь без пробы Манту детей могут не пустить в детский сад или школу.