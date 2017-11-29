О прошлом по-настоящему: в Екатеринбурге появился «Клуб историков»

29.11.2017

Для горожан подготовили серию необычных лекций

В свободном формате прошло и самое первое заседание клуба. На нем говорил не только лектор. Возможность высказаться дали и слушателям. Десятки преподавателей истории — это, в основном, учителя и директора школ — обсудили, как можно сделать предмет интересным для учащихся. В частности, вместо зубрежки скучных дат предлагается отмерять исторические периоды по правителям. Тем более что за всю историю России их было на удивление немного, поделились ученые. Это будет полезно всем. Такие круглые столы, рассказали организаторы, они планируют проводить регулярно — и каждый раз в необычном формате.