Месть по закону: екатеринбурженка отучилась на следователя, чтобы наказать убийцу своего отца

29.11.2017

Александра Киселева даже не работает по профессии, знания нужны ей для единственного расследования

Трагедия в семье Александры случилась 4 года назад. Игорь Киселев погиб, получив 27 ударов топором по голове и телу. В содеянном призналась его вторая супруга Яна. Адвокатам удалось доказать, что она была в состоянии аффекта, будучи неоднократно избитой мужем. Близкие Игоря в это поверить не могут. Мол, он был защитником прав людей по профессии и мягким по своей натуре. Однако суд поверил обвиняемой. Сперва ей назначили незначительно наказание, а сразу после приговора отпустили по амнистии. Тогда Александра дала клятву — добиться пересмотра уголовного дела. Отучившись на следователя, девушка нашла в деле нестыковки, указала на ошибки в показаниях подсудимой и запросила собственные экспертизы. Именно поэтому Яна вновь в суде. Ворошить прошлое перед камерой не хочет. В ответ лишь молчание. За женщину отвечает адвокат. Изучив материалы дела, в ее поступках он видит лишь психическое расстройство, а не злой умысел. На глазах подсудимой слезы, но Александра им не верит. Говорит: раньше обвиняемая смеялась на заседаниях, а вне зала говорила, что ей за убийство ничего не будет. Слышать такое Александре особенно тяжело — уже не как истцу, а как дочери. Но дочь намерена бороться за доброе имя отца. Говорит, если и в этот раз суд оправдает действия супруги погибшего, Александра отправится в областной суд.