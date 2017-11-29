Городская вода станет чище: Водоканал ввел в эксплуатацию новый блок очистки

Благодаря ему, дозировка и подача реагентов теперь полностью автоматизирована


Пить воду прямо из-под крана скоро будут не только смельчаки — уверенны в водоканале. Ведь фильтровальная станция обзавелась новейшим немецким оборудованием. Так что в трубы не попадут даже крошечные микроорганизмы, не говоря уже о мальках или водорослях. Причем, этот цех не только улучшит качество очистки, но и значительно сэкономит расходы предприятия. Заработать на полную новый цех должен через два года — подключать оборудование планируют поэтапно. Так, реагенты уже добавляют по-новому — практически без участия человека. К примеру, здесь вода очищается от марганца — который чаще всего и придает ей неприятный вкус. Переборщить здесь не боятся — современное оборудование само способно рассчитать, сколько реагентов нужно для данного объема. Так что на выходе из цеха вода уже прозрачная. Третий и завершающий шаг — обеззараживание. Здесь воду освещают… восьмью десятками ультрафиолетовых ламп. Это препятствует распространению микробов. Ну, а после время контроля, специалисты анализируют пробы в лаборатории. Правда, сейчас пить ее сырой можно лишь на фильтровальных станциях. Ведь прежде чем вода попадает в смесители, она пройдет километры труб. Которые далеко не всегда в идеальном состоянии. Впрочем, в водоканале надеются, что вскоре смогут совсем избавиться от устаревших систем. Перестройка фильтровальной станции должна закончиться в ближайшие пять лет. И если сейчас она очищает лишь шестую воды, поступающей в город, то после — ее ресурсов хватит практически на 100%-ый объем.

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Городская вода станет чище: Водоканал ввел в эксплуатацию новый блок очистки