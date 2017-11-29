Пить воду прямо из-под крана скоро будут не только смельчаки — уверенны в водоканале. Ведь фильтровальная станция обзавелась новейшим немецким оборудованием. Так что в трубы не попадут даже крошечные микроорганизмы, не говоря уже о мальках или водорослях. Причем, этот цех не только улучшит качество очистки, но и значительно сэкономит расходы предприятия. Заработать на полную новый цех должен через два года — подключать оборудование планируют поэтапно. Так, реагенты уже добавляют
Городская вода станет чище: Водоканал ввел в эксплуатацию новый блок очистки
Благодаря ему, дозировка и подача реагентов теперь полностью автоматизирована
Пить воду прямо из-под крана скоро будут не только смельчаки — уверенны в водоканале. Ведь фильтровальная станция обзавелась новейшим немецким оборудованием. Так что в трубы не попадут даже крошечные микроорганизмы, не говоря уже о мальках или водорослях. Причем, этот цех не только улучшит качество очистки, но и значительно сэкономит расходы предприятия. Заработать на полную новый цех должен через два года — подключать оборудование планируют поэтапно. Так, реагенты уже добавляют