Ёлочка, расти! На площади 1905 года начали устанавливать главную городскую красавицу

В этом году ёлку впервые за много лет украсят игрушками — золотыми шарами


Строителей ледового городка дети подгоняют зажигательными кричалками. Малыши специально пришли посмотреть, как выращивают главную елку Екатеринбурга. Она вновь искусственная — и в этом ее основное преимущество, считают рабочие. Правда, устанавливать такую елку в разы сложнее живой. 50-метровая красавица хоть и стройная, но с трудом втискивается между проводами, натянутыми над площадью. Работа эта поистине ювелирная — все равно что стыковка шаттла с МКС. Сантиметр влево, сантиметр вправо — обрыв. Внезапно что-то пошло не так. Два яруса, на которые должен встать третий, легли неровно. Придется выкручиваться. Это часа на два. А впереди еще 14 колец. Но составление пирамиды, оказывается, не самое сложное. Куда более кропотливая работа — сбор иголочек. Главное — правильно проложить проводку. Одна ошибка — и новогодние узоры, которые нынче посвящены юбилею города и Мундиалю, не засияют. Но айс-строители в своих силах уверенны. Говорят, уже через полмесяца новогодняя елка предстанет перед горожанами во всей красе.

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Ёлочка, расти! На площади 1905 года начали устанавливать главную городскую красавицу