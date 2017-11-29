Муж Валентины Ивановны страдал болезнью Альцгеймера. После развода женщина иногда его навещала. Однажды застала в квартире мастера сотовой связи. Он как раз закончил работу и попросил телефон для связи с абонентом. И с той поры женщина потеряла покой. Оказалось, бывший муж заключил с оператором связи договор. Но абонентскую плату не вносил. Накопился долг, о котором Валентине Ивановне продолжают напоминать даже после смерти супруга. Женщина говорит, что в офисе компании над ней посмеялись — и посоветовали выбросить сим-карту. С нами сегодня шутить не стали. Юристы советуют указать в заявлении, что персональные данные женщины используются не по назначению. Если и после этого связисты не перестанут высылать требования о возмещении задолженности, юристы рекомендуют жаловаться в Роскомнадзор и прокуратуру. Надзорные органы не только обяжут прекратить переписку, но еще оштрафуют оператора сотовой связи.
Екатеринбурженку просят оплатить счета за связь умершего бывшего мужа
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