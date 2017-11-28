В Екатеринбурге неизвестные украли 130 крышек от канализационных люков

Больше всего от рук воришек пострадал Орджоникидзевский район.


Обновление чугунных крышек на Уралмаше — вынужденная мера. Коммунальщики каждый день ставят на канализационные колодцы новые люки, потому что старые пропадают. Всего за неделю в одном только Орджоникидзевском районе их исчезло три десятка. Эта нажива, действительно, лежит под ногами. За всеми крышками не уследишь, говорят чиновники — ведь колодцев в городе тысячи. Вот кто-то и повадился таскать чугун. Квартальные отмечают всплеск подобных краж — за последние три месяца в городе сняли порядка ста тридцати люков. Все, как в старые недобрые времена. Благо, пока в открытый колодец никто не угодил. Аварийные бригады стараются обезопасить горожан в течение нескольких часов. А вот кто закроет дыру в бюджете собственников сетей — большой вопрос. Из-за воришек коммунальщики терпят серьезные убытки. По мнению специалистов, воров развелось потому, что процветает черная торговля черным металлом. Мы отправились в ближайший пункт приема, чтобы выяснить — принимают ли их сотрудники канализационные люки. Оказалось, им крышки с колодцев не нужны. Впрочем, есть и другие приемщики — для которых закон не писан. Сейчас их и крышкокрадов будет разыскивать полиция. Закрывать глаза на незакрытые люки коммунальщики не собираются.

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