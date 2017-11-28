В Екатеринбурге Филипп Киркоров посетил могилу прапрадедушки

28.11.2017

Родственник поп-короля похоронен на Ивановском кладбище.

Глядя на могилу прапрадеда, Филипп Киркоров, кажется, не верит своим глазам. Ведь долгие годы захоронение считалось утерянным. Откопали его только недавно — совершенно случайно. И внук приехал отдать последнюю дань — как артист — артисту. Почему его родственник захоронен на Урале — певцу никто сказать не может. Виктор Альфонсович — представитель старинной французской цирковой династии. Сюда — скорее всего — приезжал на гастроли и остался жить. Однако о его судьбе, похоже, не знали даже внуки. Об уральских родных артист из Болгарии узнал лишь пару недель назад. Благодаря местным краеведам. Они наткнулись на могилу, изучая старинное кладбище. Но оказалось, что о когда-то знаменитых артистах данных сейчас немного даже в архивах. В энциклопедии про династию лишь сухая статья, да две фотографии. Про их жизнь можно фильм снимать — рассказывают историки. Родоначальник династии — француз Альфонсо Манион — приехал в Россию ещё в конце 19 века. Здесь он женился на русской наезднице — Евдокии Шпеньковой. У пары родилось аж девять детей — все они заняли свои места на манеже. Манионы славились как искусные акробаты. Они поставили уникальный номер — живая арка. Спустя десятилетия Виктор Манион снова собирает аншлаги. У его могилы собрались журналисты всех местных телеканалов. Специально за эксклюзивом приехала и съемочная бригада из Москвы. Оказалось, еще до приезда Киркоров попросил привести могилу в порядок. Теперь народная тропа к ней вряд ли зарастет. Историки решили всерьез взяться за раскопки — архивных документов. И восстановить память о легендарном артисте.