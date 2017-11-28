Пилоты «Уральских авиалиний» привязали пьяного дебошира к креслу скотчем

По словам пассажиров, мужчина приставал к соседям и громко ругался матом.


Потасовка произошла на борту рейса Благовещенск — Екатеринбург. На требования стюардессы вести себя прилично мужчина не реагировал. Так что усмирять хулигана пришлось пилотам. Командир воздушного судна сам вышел в салон, вооружившись скотчем. Он привязал дебошира к креслу — до конца полета. Ну, а в Кольцово борт встречал наряд транспортной полиции.

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Пилоты «Уральских авиалиний» привязали пьяного дебошира к креслу скотчем