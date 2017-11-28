Пенсионерка не смогла расплатиться Е-картой в трамвае

28.11.2017

Денег на счет женщина положила накануне.

Впервые в жизни — рассказывает Лидия Филипповна — деньги на Е-карту положила через банковский терминал. И не раз об этом пожалела. Перевод где-то завис. Пенсионерка не раз обращалась в банк, деньги пришли, но почему-то только на 3 дня. Мы решили проверить: возможно, валидатор дал сбой. Посадили Лидию Филипповну на трамвай. Но и там билет по карте не дали. Но ответить на этот вопрос кондуктор не смогла. Однако оказалось — деньги на карте все же есть. Но при пополнении счета, скорее всего, произошла ошибка. Чтобы выяснить причину неплатежеспособности Е-карты, необходимо провести ее диагностику — говорит тех. оператор. Для этого нужно принести ее в сервисный центр, где карте дадут вторую жизнь, либо заменят на новую.