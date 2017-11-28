Оазис в центре Екатеринбурга: на берегу реки Исеть высадили зеленую рощу

28.11.2017

На набережной появилось 77 деревьев и 18,5 тысяч кустов.

Живая природа — в самом центре каменных джунглей. Эта роща на берегу Исети выросла буквально за несколько дней, а уже летом предстанет перед горожанами во всей красе. Время и жители не ждут, объясняют такую спешку благоустроители. И это только первый этап превращения набережной в зеленый оазис. Здесь уже высадили 77 деревьев и 18 с половиной тысяч кустов. Это будет парк на 12 холмах, объясняют проектировщики — насыпи сделали для красоты. Вскоре зоне добавят практичности. По мнению чиновников, в новое пространство удачно впишутся не только амфитеатр и аттракционы для детей, но и уточки. Выгонять их из парка никто не собирается. На благоустройство набережной уже потрачено 30 миллионов рублей. Но власти города готовы к новым расходам. Общественные пространства продолжат облагораживать — а вот в какой последовательности, зависит от горожан. Ближайшие полмесяца от них ждут жалоб и предложений. Горожане могут подкинуть свою идею или проголосовать за предложения властей, опубликованных на официальном портале Екатеринбурга. Там появился топ-10 мест, которые, считают чиновники, требуют перемен.