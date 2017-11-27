Вспышка на Сортировке: ночью в микрорайоне оборвалась ЛЭП

27.11.2017

До сих пор непонятно, что стало ее причиной. Расследование зашло… в гараж

Эта ночь на Сортировке выдалась жаркой. Мощный взрыв разбудил, кажется, все окрестные дома. Яркие вспышки были видны даже за несколько километров. Вспышка озарила небо в полночь. Мария Васильевна в это время как раз смотрела концерт. Признается, от испуга подумала, что наступил конец света. Но все оказалось куда приземлённее. На Сортировке разорвался не астероид, а линия электропередач. Искры попали на стоящие под ЛЭП постройки, и начался пожар. Чтобы остановить пожар, спасателям пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию. Они вскрывали гаражи и заливали огонь. Вещи внутри уже тлели. Но хозяина постройки ЧП, кажется, не расстроило. После пожарных за работу взялись энергетики. Они объяснили — вспышки и громкие хлопки — результат работы предохранителей. Едва взглянув на место обрыва, специалисты выдвинули свою версию ЧП. Мол, пожар — не результат аварии, а — наоборот — ее причина. По словам энергетиков, гаражи стоят под ЛЭП незаконно. Если эксперты докажут, что возгорание действительно началось с них, хозяевам построек грозит крупный штраф. Результаты расследования станут известны в течение двух недель.