Все потому, что он черный! Ученые разглядели лекарство от рака в новом сорте помидора

27.11.2017

Уникальный коктейль микроэлементов не даст опухолям развиваться

Своими томатами ученые стараются угостить всех. Ведь новый сорт не только вкусный и сочный, но и полезный. По мнению агрономов, эти помидоры способны защитить от рака — они повышают устойчивость к смертельно опасному заболеванию. Идею чудо-помидоров ученые культивировали 10 лет. И только в зимой прошлого года первые семена. Как оказалось, новый гибрид исключительно плодовит и сам устойчив к перепадам температур. В полезности нового сорта врачи-онкологи не сомневаются, а вот насколько он защищает от рака, говорить пока не берутся. Ведь ликопин и антоциан есть во всех помидорах. Прежде чем делать выводы, нужно провести исследования. Для горожан же черный гибрид и вовсе — словно белая ворона. К ноу-хау пока относятся настороженно. Приучать екатеринбуржцев к томатным новшествам агрономы будут постепенно. Первыми на прилавки выпустят оранжевый гибрид — он тоже богат антиоксидантами, но не так пугает, как черный собрат.