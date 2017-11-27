По встречной полосе на Попова ездят уже третий день. Водители до сих пор не привыкли, что отрезок от Хохрякова до Московской вновь стал двусторонним. Путаются водители не случайно. Знак одностороннего движения, конечно, сняли, но никаких дополнительных аншлагов об изменении схемы движения почему-то не повесили. Пока водители негодуют, предприниматели — радуются. Ведь возвращение двустороннего движения — огромный плюс для клиентов. Одностороннее движение на Попова вводили на время строительства улицы Татищева и реконструкции Московской и проспекта Ленина. После окончания работ мониторинг транспортной ситуации в квартале показал: необходимости в односторонке больше нет. Однако водителей просят быть внимательнее. От Московской до Репина улица Попова
Смотрите в оба: улица Попова вновь стала двусторонней
Участок от Московской до Хохрякова — потенциально аварийный
По встречной полосе на Попова ездят уже третий день. Водители до сих пор не привыкли, что отрезок от Хохрякова до Московской вновь стал двусторонним. Путаются водители не случайно. Знак одностороннего движения, конечно, сняли, но никаких дополнительных аншлагов об изменении схемы движения почему-то не повесили. Пока водители негодуют, предприниматели — радуются. Ведь возвращение двустороннего движения — огромный плюс для клиентов. Одностороннее движение на Попова вводили на время строительства улицы Татищева и реконструкции Московской и проспекта Ленина. После окончания работ мониторинг транспортной ситуации в квартале показал: необходимости в односторонке больше нет. Однако водителей просят быть внимательнее. От Московской до Репина улица Попова