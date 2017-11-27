Где же страсть! Почему мужчины не танцуют фламенко?

27.11.2017

На Международный фестиваль испанского танца в Екатеринбург приехали только женщины

От испанских страстей сцена, кажется, вот-вот расплавится. Танцоры изо всех сил пытаются достучаться до сердец судей и зрителей конкурса фламенко. Судя по списку участников, у этого танца на Урале явно женское лицо. Уральские мужчины на фламенко, как обычно, смотрят со стороны. Сильный пол не танцует. Максимум — болеет, сидя в зрительном зале. А вот Василий ответ на этот вопрос давно нашел. Пока его друзья кричат «оле-оле», екатеринбуржец болеет не футболом, а испанским танцем. Признается, в данс-класс его привели… местные холода. Но быть первым — и единственным — парнем на паркете не так просто, как может показаться. Антон вот уже несколько лет совершенствуется во фламенко и… психологии. Ведь его партнерши не только мастерски бьют каблуком, но и могут под него загнать. Но девушки, похоже, от недостатка мужского внимания не страдают. Они и сами — с усами. Но, оказывается, фламенко мужчины не танцуют не только на Урале. Себастьян Санчес, судья конкурса и один из самых известных байлаоров в мире, знает, о чем говорит. Танцевать всё же лучше в паре, уверены исполнители. Именно так можно найти гармонию — и в танце, и в себе самом.