А был ли метеорит? Горожане обсуждают таинственную вспышку в небе над Екатеринбургом

По мнению ученых, видеоролик — подделка


Изучив запись, специалисты по метеоритам пришли к выводу, что это монтаж, причем не очень качественный. На роликах множество фактических ошибок. Например, на одной записи небесное тело падает в чистом небе, а на другой теряется в облаках. Кроме того, отчетливо видно, как полоса света проходит перед дорожным знаком, что подтверждает подделку. После того, как в сЕти появились комментарии экспертов, нашлись и авторы видео-коллажей. Оказалось, это вирусная реклама парка новогодних аттракционов, который будет оформлен в космическом стиле

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