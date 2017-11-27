А был ли метеорит? Горожане обсуждают таинственную вспышку в небе над Екатеринбургом

27.11.2017

По мнению ученых, видеоролик — подделка

Изучив запись, специалисты по метеоритам пришли к выводу, что это монтаж, причем не очень качественный. На роликах множество фактических ошибок. Например, на одной записи небесное тело падает в чистом небе, а на другой теряется в облаках. Кроме того, отчетливо видно, как полоса света проходит перед дорожным знаком, что подтверждает подделку. После того, как в сЕти появились комментарии экспертов, нашлись и авторы видео-коллажей. Оказалось, это вирусная реклама парка новогодних аттракционов, который будет оформлен в космическом стиле