Встречали, стоя… в пробке: в Екатеринбург приехал президент Чехии

24.11.2017

Он посетит российско-чешский форум, который должен продвинуть бизнес на Урале

Этот визит не мог остаться незамеченным. О приезде первого лица Чешской Республики город гудит с самого утра. Самолет Милоша Земана прилетел в Екатеринбург вчера вечером. Посетить столицу Урала президент Чехии обещал еще в 2016 году. Программа визита оказалась насыщенной. Первым делом Милош Земан отправился на российско-чешский деловой форум. Куда приехали более 150 предпринимателей из Чехии. Своего президента они приветствуют стоя. В Екатеринбурге глава республики оказался впервые. Город стал третьей точкой в стране, где побывал политик. До этого он приезжал только в Москву и Сочи. Теперь признается — в регионах России куда интереснее, чем в столице. Пока на улице Ельцина бизнесмены обсуждают сотрудничество и подписывают контракты, центр города превращается в одну большую пробку. Ведь окрестные улицы в целях безопасности перекрыли. Такое гостеприимство автомобилисты посчитали излишним. После отбытия кортежа в резиденцию губернатора заторы рассасываются. А Милошу Земану вручают мантию почетного доктора УрФУ. Правда по какой дисциплине не уточняют. Впрочем, Президент решил не останавливаться на одной. Но строя планы на будущее, президент не забыл и о прошлом. Отправился с делегацией на Михайловское кладбище, чтобы посетить мемориал чешским легионерам. Специально для кортежа прямо к памятнику отсыпали дорогу. Там гостей встречал почетный караул чешских солдат — в них переоделись участники клубов реконструкций. Такую встречу гости оценили высоко и выразили надежду приехать на Урал снова — в 2025 году. Когда в городе может пройти Экспо.