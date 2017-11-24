В Полевском простились с инспекторами ГИБДД, которые погибли во время погони за пьяным водителем

24.11.2017

Люди в погонах несли красные гвоздики и не стеснялись слез

У гроба сына мать не может разжать рук. Похоже, время для нее остановилось. В последний путь сегодня провожают Александра Пузикова и Артема Ваккера. Инспекторов, накануне погибших в Полевском. Хоронят ребят в закрытых гробах, ведь в перевернувшейся машине они сгорели заживо. Проводить погибших в последний путь собрался, кажется, весь Полевской. Охапки гвоздик несут друзья, коллеги и даже незнакомые люди. Ведь этот случай всколыхнул весь город. Во вторник, преследуя пьяного водителя, экипаж ДПС пошел на обгон и врезался во встречную машину. От удара транспорт перевернулся и загорелся. Выбраться инспекторам не удалось. От случившегося в шоке и родные, и коллеги погибших. Говорят, Артем и Александр не смотря на молодость были опытными сотрудниками, грозой пьяных лихачей. Коллеги называли их тандемом. Говорят, парни вообще были похожи — обоим по 25 лет, старшие сержанты — и душа компании. Как дома, так и на работе. Простился ли с погибшими тот самый водитель, которого им так и не удалось поймать — неизвестно. Обвинения в гибели с него накануне сняли, посчитав, что в этой аварии он не виноват. Впрочем, наказания ему все равно не избежать — за пьяную езду и неповиновение сотрудникам полиции.