Уральские химики и энергетики готовы подарить миру новый источник энергии

24.11.2017

Он может спасти экологию и отдаленные северные районы

Испытывая образцы температурой в полторы тысячи градусов, ученые пекутся о будущем мировой энергетики. Из скандата лантана, редкоземельных металлов, химики создают уникальные топливные элементы — на них будут работать энергоустановки нового поколения. Это технологии завтрашнего дня, утверждают создатели. На то, чтобы приблизить будущее, сейчас направлены усилия ведущих химиков совместной лаборатории Института высокотемпературной электрохимии УрФУ. Их разработки могут обеспечить электроэнергией небольшие хозяйства, куда по каким-то причинам сложно или дорого подводить линии электропередачи. Они же позволят продлить жизнь магистральным трубопроводам — защитить их от коррозии. В уральских лабораториях не только изучают химические соединения. Среди основных задач — сделать на их основе устройства, которые будут полезны для промышленности и частных хозяйств. Элементарно, но отнюдь не просто. Из таких «цилиндров» ученые собрали первую в России энергоустановку на основе твердооксидных топливных элементов. Такой генератор и энергии больше вырабатывает, и природу бережет. Совершенствуют «зеленую» разработку с помощью протонпроводящих оксидных материалов. Взаимодействуя с топливом, они выделяют чистый водород. А генераторы, созданные на основе таких элементов, более энергоэффективны и долговечны. И эту технологию ученые уже готовы поставить на поток. Сейчас ученые Академии наук совместно Уральским федеральным университетом готовят последователей — увлеченных студентов-химиков — чтобы завтрашний день в энергетике наступил как можно скорее.