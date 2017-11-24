Самые смешные люди планеты собрались в екатеринбургском цирке

24.11.2017

Под куполом проходит 10 всемирный фестиваль клоунов

Заставить людей смеяться Алексею несложно — клоуну из Германии достаточно шариков для пинг-понга. Ими надувает себе щеки и умело жонглирует. Именно из-за веселья Алексей три десятка лет и выбрал профессию клоуна. Но этот праздник, признается, с тобой не всегда — за задором часто скрывается печаль и боль. Шоу должно продолжаться — это точно про них, грустно смеются клоуны. Скрыть настоящее выражение лица им помогает грим. Порой внешность притягивает внимание больше, чем таланты артистов. В образ клоуны входят часами, а потом еще и день в нем работают. С годами, говорят, к такому мейк-апу привыкаешь. Помимо бытовых сложностей, клоунам приходится преодолевать и стереотипы, которые плодит мировой кинематограф. Насмотревшись фильмов о злых клоунах, люди начинают их бояться. В современном мире клоунам становится сложно удержать внимание зрителей. Живым выступлениям люди все чаще предпочитают видеотрансляции. А между тем, артистов обижает даже то, что на них смотрят через экран телефона. Гаджеты воруют реакцию зрителей. Чтобы профессия не вымерла, в Екатеринбурге даже проводят мировой фестиваль клоунады. Это будет действительно смешно, говорят организаторы — классический цирковой юмор не ровня современным шуткам ниже пояса.