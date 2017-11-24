Не лестница, а ледяная горка! Спуск с Макаровского моста не чистили несколько недель

24.11.2017

После нашего обращения чиновники засучили рукава

Дворника здесь пешеходы несколько недель не видели. А между тем, на ступенях из-за заморозков образовалась наледь. Хоть стой, хоть падай, жалуются горожане. Другой переправы через Исеть в этом районе нет. Вот горожане и рискуют здоровьем. Лишь единицы относятся к ситуации с юмором. Но большинство прохожих с трудом могут устоять на ногах и удержаться от ругательств. Ведь работы тут немного. В таких случаях нужно жаловаться в районную администрацию.