Не лестница, а ледяная горка! Спуск с Макаровского моста не чистили несколько недель

После нашего обращения чиновники засучили рукава


Дворника здесь пешеходы несколько недель не видели. А между тем, на ступенях из-за заморозков образовалась наледь. Хоть стой, хоть падай, жалуются горожане. Другой переправы через Исеть в этом районе нет. Вот горожане и рискуют здоровьем. Лишь единицы относятся к ситуации с юмором. Но большинство прохожих с трудом могут устоять на ногах и удержаться от ругательств. Ведь работы тут немного. В таких случаях нужно жаловаться в районную администрацию.

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