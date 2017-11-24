Лучшие из лучших: в Екатеринбурге назвали имена людей года

Тех, кто в 2017-ом вложил большой вклад в жизнь Екатеринбурга


Победителей определили в тринадцати номинациях. В главной — «Человек года» — победил экс-гендиректор «Газпромтрансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт. Однако победитель за статуэткой не вышел — его срочно вызвали в Москву. Поэтому награду за него забрал его преемник, нынешний гендиректор компании Алексей Крюков. Лучшим в «Частной медицине» стал гендиректор «УГМК-Здоровье» Михаил Скляр. «Промышленником года» — руководитель «Уральского турбинного завода» Игорь Сорочан. Ну, а в номинации «малый бизнес» победил Сергей Кислицын. Благодаря ему трубы в Екатеринбурге стали менять без раскопок.

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