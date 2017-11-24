Екатеринбуржцы ищут в интернете радиацию и черную пятницу

24.11.2017

О лирике и прозе жизни — в рубрике «Клик народа»

Рутений-106 в умеренных дозах лечит астму и геморрой — и полностью выводится из организма за 368 дней. Если вы не понимаете, о чем я, значит, вы истинный уралец. А вот Европа, далекая от мирного атома, которую неделю на ушах. Интернет пестрит заголовками о новой ядерной катастрофе, которую, ну естественно, замалчивают. И что сделали екатеринбуржцы? — полезли в Википедию разбираться, что за рутений. Нас таким не напугаешь — у города другие страшилки. К примеру, на днях вновь всплыла тема про ВИЧ-статус уральской столицы, обернувшаяся поэтическим баттлом.

Рейтинг популярности запросов в баллах:

Хворостовский — 100

Рутений — 89

Черная пятница — 85

Столица СПИДа — 65

Сколько отдыхать в январе — 63

Мисс мира — 50

Но поистине черные дни для покупателей — ну не для магазинов же — наступят в декабре. Город начинает готовиться к Новому году. Подарки, стол, антураж… сказочное настроение вновь обещает влететь в копеечку. Средний чек празднования в этом году может превысить 15 тысяч рублей, подсчитали дотошные статистики. Но когда мы на этом экономили. Ведь как встретишь Год, так его и проведешь. Подозреваю, что это поверье живо именно благодаря торговцам.

Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».