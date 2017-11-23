В Ивделе завели уголовное дело на строителей токсичного дома, где отравилась семья

23.11.2017

Их обвиняют в использовании опасных для здоровья стройматериалов

Тревогу молодые родители забили пару месяцев назад, когда им внезапно стало плохо. Начала кружиться голова, появилась тошнота и нарушилась координация. Пострадала и трехлетняя дочка. По словам мамы, девочка долго не могла пошевелиться, лишь моргала. Испуганные родители обратились к врачам, однако медики заявили: взрослые и сами употребляют наркотики, и дают их дочери. Но специалисты Роспотребнадзора выяснили, что причина токсического отравления — в квартире, которую супруги получили, как сироты. Теперь сыщики выясняют, какая фирма и из каких материалов строила опасное здание.