Уникальные кадры: журналистов впервые пустили в цеха новоуральского комбината

23.11.2017

Здесь производят 20% мирового запаса обогащенного урана

Шаг влево, шаг вправо — и нет репортажа. С журналистов и операторов сотрудники глаз не спускают — в объектив ни в коем случае не должны попасть государственные тайны. Их на одном из самых секретных предприятий страны предостаточно. Здесь обогащают уран для ядерной промышленности. Снимать на закрытом комбинате в закрытом городе можно далеко не всё. Это самое крупное производство обогащенного урана. Наш вклад — двадцать процентов мирового запаса ядерного топлива! Цифра огромная, если учесть что еще сравнительно недавно изотопы добывали буквально потом и болью — в ушах. Сейчас уральские ядерщики перешли на безопасные — и относительно бесшумные — центрифуги. Их в цехе тысячи — но снимать ничего нельзя. Именно в них обычный уран превращают в топливо для ядерных реакторов, ледоколов и подлодок. В этом цехе топливо делают удобоваримым для мировой промышленности. Журналистам впервые показали, где урановый порошок превращается в жидкость, фирменный рецепт Урала. Чтобы контейнеры не протекли, на Новоуральском комбинате построили единственный в России цех по тестированию емкостей. Один из приборов журналисты тут же окрестили «урановым ФГС» — с помощью маленькой камеры ядерщики проверяют, не разъел ли его радиоактивный груз. Ведь на этом производстве чистота — залог не только здоровья, но и жизни. Несмотря на расхожие стереотипы, сотрудники комбината светятся разве что идеями. Так, скоро здесь запустят новое — уже девятое — поколение центрифуг. И это — как и все остальное — к обогащению.