К остановке люди попадают по пешеходному мосту. На выходе через рельсы для пассажиров проложена дорожка. Вот только зачастую она оказывается под остановившимся трамваем. Спереди его не обойдешь — дорогу закрывает ограждение. А если обходить сзади — особенно в непогоду — приходится идти по бездорожью. Оборудованным переходом пассажиры могут пользоваться только, если трамвай одновагонный. Но тут людей поджидает другая опасность. Они рискуют угодить под колеса. Куда они только не обращались — рассказывают пассажиры. И негодуют: неужели нужно ждать, чтобы случилась трагедия. Мы передали все претензии чиновникам городской администрации.
Пассажиры трамваев боятся угодить под колеса на остановке «Бебеля»
На обращения из всех инстанций поступают только отписки
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Пассажиры трамваев боятся угодить под колеса на остановке «Бебеля»