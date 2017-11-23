Липовая справка: родителей школьников подозревают в подделке документов о прививках

23.11.2017

Чем может обернуться обман?

Уроки в 9-й гимназии сегодня проходят не для всех — в группах будущих школьников карантин. Детей в здание не пускают из-за кори, которую подозревают у местного подростка. С экранов телевизоров главный эпидемиолог города призывает сохранять спокойствие. Это необходимые меры. Но маму того самого школьника такая спешка возмущает. Она не понимает, почему сперва нельзя подтвердить заболевание, а уж потом принимать меры. Однако в случае с корью медлить нельзя, объясняют медики. Тем более, что у них есть подозрения по поводу подлинности справки о прививке. Сейчас выясняется, что подделана ли она. Звоним по указанному номеру. Нужный документ нам обещают сделать. Правда, это стоит гораздо дороже укола. В течение дня обмениваемся с посредником сообщениями. Он утверждает, что подделку никто не распознает — нужные печати частного центра на справке будут. Однако правда всплывает все чаще. Только за последний месяц в Екатеринбурге нашли две фиктивные справки о вакцинации против кори. Такая безответственность пугает врачей — ведь здоровьем в этом случае рискуют не только те, кто отказался от прививок. Помимо проблем со здоровьем, родителям таких детей грозит уголовное наказание — за подделку документов. Эпидемиологи еще раз предупреждают, уберечь от кори может только прививка. Причем пройти вакцинацию призывают не только детей, но и взрослых.