Месть стоимостью в жизнь: в Екатеринбурге судят жителя Монетного, который поджег дверь в квартире друга

23.11.2017

В результате сгорел весь дом

Вспоминая о прошлогодней трагедии, Лариса плачет. В одночасье женщина лишилась всего — дома, вещей и мужа: супруг Николай не смог выбраться из горящего барака. По мнению следствия, деревянное строение вспыхнуло, как спичка, из-за вспыльчивости его приятеля — так он решил отомстить за обиду. Как говорится в материалах дела, из-за ссоры подсудимый поджег коврик для обуви у квартиры Николая. В огненной ловушке в итоге оказались больше десятка человек. Единственный выход оказался отрезан, поэтому жильцам пришлось прыгать и выбрасывать детей из окон. Из-за мести пострадавшие до сих пор живут кто у родственников, кто на съемных квартирах. Встать в очередь на новое жилье не могут — все документы сгорели. Семье Анастасии вскоре после пожара власти предложили угол в маневренном фонде, но люди отказались — испугались сырости и грибка. Теперь арендуют чужую квартиру. Поэтому пострадавшие настаивают на том, чтобы вспыльчивого односельчанина наказали по всей строгости. Его обвиняют в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью и уничтожении имущества. Сам Сергей повинился только в поджоге. Помимо наказания, ему светит выплата ущерба — это около 5 миллионов рублей.