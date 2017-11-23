Город будущего в Екатеринбурге за три дня создадут российские студенты

В начале декабря здесь пройдет Форум идей для умного мегаполиса.


Участники будут искать новые решения для уральской столицы. Даже самые несбыточные проекты могут стать реальностью в ближайшие годы — шанс дает участие в ЭКСПО-гонке. Если Екатеринбург назовут столицей ЭКСПО-2025, проводить выставку будут нынешние студенты. Их стараются заинтересовать в первую очередь. Впрочем, важно желание всех екатеринбуржцев. Организаторы собираются до каждого донести, в чем преимущества проведения всемирной выставки. В случае победы город за полгода посетят около трехсот миллионов человек, а после у нас останется современная инфраструктура и новый микрорайон

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