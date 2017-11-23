Дорогое тепло: в квитанциях жителей Березовского сумма за отопление выросла в 6 раз

23.11.2017

Жильцы уверенны: все изменилось после того, как они пошли в обход управляющей компании

От таких художеств у Натальи Николаевны наступил финансовый кризис. На оплату коммуналки ей просто не хватило денег. Судя по квитанции, только за отопление она должна три тысячи рублей Это в 6 раз больше обычного. Счета за отопление и горячую воду с августа дому на Театральной выставляет компания Энергосбыт. Напрямую, без участия управляющей компании. Так соседи решили сэкономить, но вышло наоборот. Сначала большие суммы стали начислять за горячую воду, а потом и за отопление. Жаловаться поставщику собственники уже устали. В прокуратуре города название компании знают уже наизусть. Жители постоянно жалуются на неверные расчеты. Разобраться в бухгалтерии энергетиков помогли в управляющей компании. Оказывается, Энергосбыт насчитал плату за отопление по нормативу, хотя в доме есть приборы учета. Сами энергетики, на удивление, своей вины не отрицают. Делать перерасчет им не привыкать. Говорят, виноват во всем переходный период и большое количество новых клиентов. Новые квитанции с правильными цифрами пришлют уже в начале декабря, — уверяют энергетики. Переплату обещают учесть.