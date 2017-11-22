Жителя Качканара по ошибке похоронили заживо

22.11.2017

За своим свидетельством о смерти мужчина пришел в ЗАГС сам

О том, что он — уже умер, Вячеслав узнал совершенно случайно. По документам мужчина стал жертвой пожара, который случился в середине октября. Тогда в Качканаре сгорел барак. Кто-то из толпы в одном из погибших признал Вячеслава. И теперь единственный его документ — справка о смерти. Получать ходил лично. Весть о гибели Вячеслава быстро облетела городок. Жив ли он или это лишь слухи, поинтересовались все, кроме тех, кто должен был это сделать по долгу службы. Так как официально Вячеслав мертв, пенсия за службу в Чечне ему больше не начисляется. А органы опеки думают, куда пристроить сына-сироту. Чтобы выяснить, кому он обязан своей безвременной кончиной, Вячеслав пошел по инстанциям. Все в голос уверяют: они не виноваты. И не знают, кто вписал в протокол его фамилию без проверки. Как и том, что на кладбище под чужой фамилией похоронен неизвестный. Свет на это гиблое дело пролили пожарные. Оказалось, в одном из погибших Вячеслава признали соседи погорельцев, правда они были сильно пьяны. Но это, кажется, никого не смутило. Правда, признание ошибки воскреснуть Вячеславу не поможет. Признать его живым теперь сможет только суд.