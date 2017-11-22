Вылетел на тротуар: на Луначарского машина придавила пешехода

22.11.2017

Водитель мчался через перекресток и вылетел на тротуар, где стояла девушка

На съемках регистратора видно, что предшествовало аварии. Иномарка, поворачивая на светофоре налево, не пропустила встречку — произошло столкновение. От удара ехавший по своей полосе ВАЗ отбросило на тротуар — на девушку-пешехода. Из-под авто её вытаскивали прохожие. Пострадавшая смогла назвать имя и пожаловаться на боли в ногах и тазе. Ее увезли в больницу. Сбивший ее водитель не пострадал, а третьи участники ДТП с места аварии сбежали. По предварительным данным, они были пьяны.