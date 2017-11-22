Соль и ломик против наледи: горожане решили помочь дворникам бороться с гололедом

Хотя коммунальщики рубят лед днем и ночью, по утрам на тротуарах очень скользко


С этими заморозками Екатерина Егоровна уже пуд соли съела! Пересолить не боится — старый дедовский способ бабушка называет самым эффективным в борьбе со льдом. Проверено десятилетиями! У Сафара своя стратегия — бреши в ледяной броне он пробивает… ломом. Против лома у погоды нет приема — скользкая корка на дорогах сдается без боя. Но не отступает — каждое утро коммунальщикам приходится начинать все сначала. За чистоту бьются, в основном, в рукопашную. Поэтому с утра благоустроители стараются первыми ступить на «минное» поле. Но на всякий случай, горожане выходят на скользкие дорожки во всеоружии. В моде — ботинки с чешуйчатой подошвой. Чтобы не докатиться до больницы, нужно внимательно смотреть под ноги, говорят чиновники. Посыпать песком или очистить ото льда каждый метр не получится. В зоне особого внимания лишь самые оживленные участки. Но если качество уборки все же оставляет желать лучшего, горожанам советуют жаловаться в районные администрации.

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