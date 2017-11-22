Подводные камни моржевания: как не утопить мужское здоровье в проруби?

22.11.2017

«Моржи» уверенны, закаливание помогает им долго оставаться молодыми

Вырезание проруби для моржей обязательная процедура. Так они готовят не только место для купания, но и организм. Перед погружением в ледяную воду нужно как следует разогреться. Сейчас экстремалы тренируются каждый день — готовятся к Чемпионату области по плаванию в холодной воде. Событие настолько нерядовое, что ей посвятили целую пресс-конференцию. Как ни странно, самое жаркое обсуждение вызвал вопрос о силе не характера, а некоторых органов участников. Вопрос задел участников за живое. Врачи советуют моржам поберечься. Но горячие уральские парни убеждены в обратном. Виктор занимается моржеванием плавает уже 26 лет — и именно холодная вода, говорит, придает ему сил. Но такие рецепты подходят только опытным ныряльщикам, заявляют врачи. Если подходить к тренировкам бессистемно, можно оказаться в больнице. Именно это, говорят моржи, и останавливает многих мужчин, делающих к проруби первые шаги. Чтобы не потерять, а наоборот, обрести здоровье, следует все делать постепенно. Сперва начать с закалки в душе, потом уже приступить к погружениям. Тогда и мужские недуги будут не страшны. Тем, кто уже имеет проблемы со здоровьем, нырять ни в коем случае нельзя. Таких людей не допускают и до соревнований. Эти моржи в своих силах уверены — ими они померяются с коллегами из области уже в выходные.