Под Полевским инспекторы ДПС заживо сгорели в машине, преследуя пьяного водителя

22.11.2017

Полицейским было всего по 25 лет

Это видео снято вскоре после аварии. Пожарные тушат патрульную машину ГИБДД, в которой заживо сгорели двое инспекторов. Они погибли, преследуя нарушителя. Наталья, похоже, последняя, кто видел полицейских живыми. Незадолго до аварии они остановили ее и стали выписывать штраф за отсутствие страховки. Но внезапно инспекторам поступил сигнал о погоне. Инспекторы бросились догонять водителя, у которого заподозрили опьянение. Преследуя его, Александр Пузиков и Артем Ваккер выехали на трассу. Вскоре связь с ними пропала — машина ДПС вылетела в кювет и загорелась. Что случилось, до сих пор не ясно — по всей видимости, экипаж столкнулся с еще одним автомобилем. Ее водитель и пассажир в больнице. Лихача же задержали у села Полдневая, где он живет. Родственники и соседи 21-летнего Павла Глухова не могут поверить в случившееся. Однако медики подтвердили — мужчина действительно был пьян. Теперь ему грозит не только лишение прав. На месте трагедии сегодня много полицейских. Коллеги инспекторов установили там памятные кресты и принесли цветы. О погибших говорят только хорошее — и не потому, что так принято. У Артема Ваккера осталось трое детей, младшему всего месяц. Коллеги вспоминают его как жизнерадостного человека, который всем умел поднять настроение. Но прозвище Счастливчик на сей раз сейчас не оправдалось. Тела напарников направлены на судмедэкспертизу. Похороны людей, доказавших, что их служба и опасна и трудна, состоятся в пятницу.