Пенсионер не может отказаться от страховки «от смерти»

22.11.2017

В банке пенсионеру отказали. По праву ли?

Подвох Сергей Иванович заподозрил, когда деньги поступили на счет. Вместо заказанных двухсот тысяч рублей банк выписал 214. Но при этом разницу кредиторы сразу списали, как только клиент активировал карту. Пенсионер позвонил в банк. Сергей Иванович принял страховку за обязательное условие. И не читая, договор подписал. Но, погасив кредит досрочно, решил вернуть страховой взнос. В банке сообщили, что информация о сумме кредита — включая страховку — прописана в договоре. Значит, клиент был проинформирован о специфике кредита. Сергей Иванович попался на уловку банков — говорят юристы. Но закон даже для инвалида исключение не предусматривает. Пенсионер может только предостеречь других, если обратится в прокуратуру.