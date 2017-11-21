Жители Шефской недовольны двором, на ремонт которого ушло 5 миллионов

Подрядчик отказывает устранять недочет, так как акт приема работ уже подписан.


Больше всего претензий вызывает корт. По словам подростков, на нем невозможно играть в футбол. Больше десяти лет — рассказывают жильцы — они добивались благоустройства своего двора. Наконец, он попал в программу «Городская среда». Но результат местных не порадовал, они уверяют: все замечания подрядчик игнорирует. Нам подрядчик сообщил, что корт действительно не выравнен по горизонту. Разница уровней составляет 40 см. Но — объясняет — эти работы не были заложены в многомиллионную смету. Куда ушли деньги — людям остается только гадать. Но юристы успокаивают — недостатки еще можно исправить.

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Жители Шефской недовольны двором, на ремонт которого ушло 5 миллионов