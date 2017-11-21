Жгли катафалки и избивали конкурентов: в Екатеринбурге начали судить «черных похоронщиков»

21.11.2017

По версии следствия, подельники избавлялись от неугодных конкурентов преступными методами

Денис Синяк, кажется, искренне не понимает, что он делает на скамье подсудимых. Но у следствия есть доказательства, что мужчина вел свой бизнес с огоньком. Владельца похоронного бюро подозревают в том, что он заказал поджог автомобилей конкурентов. Непривычное оживление в сфере ритуальных услуг случилось полтора года назад. Катафалки нескольких фирм забросали бутылками с зажигательной смесью. Пострадали не только машины. Те, кто пытался задержать злоумышленников, попали в больницу. Как выяснило следствие, от буйных похоронщиков пострадали и люди, далекие от тихого бизнеса. Так, по указанию одного из обвиняемых был ограблен сотрудник ювелирного салона. А у бывшей жены Максима Чайки его подручные разбили автомобиль. Но сам Чайка, хоть и за решеткой, но ходит гоголем. Говорит, нарушать закон у него причин не было. Но это уже задачки для суда — разбирательство только началось. За разбойное нападение похоронщикам грозит до десяти лет за решеткой.