Жертва невнимательности: свердловчанин накопил долг в 500 000 рублей из-за незакрытого ИП

21.11.2017

С предпринимательством мужчина решил покончить еще 7 лет назад, но написал не то заявление

Вместо торговых лавок здесь давно стоят обычные, но за старый бизнес Олег расплачивается до сих пор. На днях мужчина с удивлением узнал, что числится в неплательщиках у налоговой — у него, мол, сотня тысяч долга по обязательным отчислениям. По словам мужчины, бизнесом он занимался в нулевые. Но из-за того, что по ночам в его киосках спали бездомные, власти потребовали свернуть торговлю. Олег все сделал по правилам — пошел в налоговую и написал заявление. Мужчину заверили – больше он никому ничего не должен. Однако спустя 7 лет Олег вдруг стал злостным неплательщиком. Теперь в поисках справедливости он обивает пороги инстанций. От прямых вопросов руководство налоговой в прямом смысле уходит. Инспекторов смущает камера. Ответ дают только в головном офисе в Екатеринбурге. Как выяснилось, Олег до сих пор числится предпринимателем. В 2010-ом вместо заявления о закрытии ИП мужчина оформил лишь бумаги об исключении из системы налогообложения. После этого он еще 2 года предоставлял в инспекцию налоговые декларации — за это платежи ему тоже начислялись. Истинный масштаб проблемы гораздо шире: сумма, которую сейчас взыскивают приставы — это лишь долг за один квартал прошлого года. У все еще предпринимателя, впрочем, есть возможность сделать перерасчет — и уменьшить задолженность до 60 тысяч. Но сперва нужно, наконец, закрыть ИП — чтобы остановить начисление страховых взносов. Однако, если мужчина не согласен с такой перспективой, он вправе обратиться в суд. В налоговой уверяют, что все эти годы напоминали Олегу о растущем долге. Однако сам он говорит, что ничего не получал. Поэтому намерен бороться — попросил приставов повременить с арестом имущества и собирается подавать иск в суд