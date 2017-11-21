Уральские ученые изобрели лекарство от осложнений диабета

21.11.2017

Новые таблетки должны уберечь пациентов от почечной недостаточности, слепоты и ампутаций

Когда сладость — не в радость, в дело вступают ученые. Уральские химики думают, как облегчить, а зачастую — и спасти — жизнь больных диабетом. Сахарные годы не обещают: их новая разработка не панацея, но она может уберечь пациентов от осложнений — потери зрения, заболеваний почек, сердца и сосудов. По словам разработчиков, их препарат призван замедлять в организме процесс взаимодействия сахара и белка. Для диабетиков этот коктейль смертельно опасен. В первую очередь, из-за него страдают сосуды, теряющие эластичность. И пока решения этой проблемы нет. Важность исследований в этой области оценили и в министерстве образования — университет получил на это многомиллионный грант. Сейчас химики ищут идеальную пропорцию компонентов, которые должны помогать больным и при этом не обходиться дорого. На цену препарата диабетики смотрят едва ли раньше, чем в его описание. Многие покупают необходимые лекарства за свой счет. Евгения Васильевна сражается с невидимым врагом вот уже 15 лет — и рада любой возможности сэкономить на здоровье. Конечно, без последствий для него. Но пока препарат помогает больным лишь в теории — как он повлияет на организм человека, неизвестно. На это уйдет не один год. Сейчас препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний. Если результаты будут успешными, лекарство от диабета допустят к исследованию на людях.