Праздника не будет? Строительство ледового городка под угрозой из-за аномально теплой погоды

21.11.2017

Лед, который используют для строительства, сейчас слишком тонкий

Резаки для льда рабочие устанавливают второпях — по привычке, хотя спешить на этот раз некуда. Вода просто не успела достаточно замерзнуть. И сейчас ее можно распилить даже ножовкой. Лед на карьере сейчас в три раза тоньше, чем нужно. И необходимую толщину наберет еще не скоро — боятся рабочие. Остается только ждать у карьера погоды — холодной. Ведь в отсутствие заморозков Екатеринбург рискует и вовсе остаться без ледового городка. Снег в столице Урала сейчас не то что не прибавляется, но даже тает. Эта осенняя капель ледяных скульпторов совсем не радует. Ведь если так пойдет и дальше, они начнут серьезно отставать от графика. А планы у строителей в этом году большие. Как работать в тепле, строители не представляют. Если раньше на случай ЧП у них были запасы льда, то сейчас от них и след простыл. От специальных холодильных камер решили отказаться — ведь в последние годы зимы на Урал приходили рано. Теперь же строители с грустью вспоминают о холодильниках. Сейчас подрядчики с нетерпением ждут похолодания. Правда, синоптики радовать их не спешат. Слишком уж теплым выдался этот ноябрь. Правда, надежда успеть все же есть. В эти выходные прогноз обещает небольшое похолодание: до -10. Возможно, оно приведет за собой и долгожданную зиму, которая даст время строителям.