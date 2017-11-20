В Свердловской области вновь ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках

Физическим лицам придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, а юрлицам до 500 тысяч.


В жизни гряземесов началась черная полоса. С субботы в области снова ввели штраф за парковку на газонах. Нарушителям придется выложить от трех до пяти тысяч рублей. На борьбу с ними сегодня вышли квартальные инспекторы. Им вернули право выписывать штрафы. Но водители считают, что правда на их стороне: раз нет места для парковки, значит можно отнять его у детей. Раскошелиться водителям придется за парковку не только на газонах, но и в парках, а также и на детской или спортивной площадке. Штрафовать нарушителей в области уже пытались. Но в июле верховный суд наказание отменил. Теперь же у депутатов вторая попытка — они уверенны: к новой поправке не подкопаться. Вернуть санкции пришлось по просьбе самих горожан. Закон теперь стоит на стороне пешеходов и охраняет все клумбы и дворы. Однако у автомобилистов еще есть шанс пойти в наступление — говорят в районных администрациях. Главное — найти соседей-единомышленников. Тогда газон во дворе можно признать парковкой. Но если жители все же против парковки, в их арсенале теперь не только слова, но и сайты квартальных. Туда можно высылать фотографии нарушений, главное — не забыть указать адрес.

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