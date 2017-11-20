На рыбалку с ножом и веревкой: сотрудники МЧС рассказали, как не уйти под лед

20.11.2017

За последние несколько недель жертвами ранней рыбалки стали 2 человека

Эти съемки едва не начались с ЧП. В погоне за красивой картинкой журналисты напрочь забыли о правилах безопасности. Хотя спасатели предупреждали — выходить на тонкий лед смертельно опасно. Но на пруду разом работает сразу 5 телеканалов. Правда, всерьез испугавшись трещины, журналисты все же отошли друг от друга. Однако, рыбаков, похоже, эти опасности не пугают. Они продолжают бурить лед и ждать улова. Главная снасть Александра — его хитрость. Рыбу он старается обвести вокруг пальца. Вот уже четверть века рыбак выходит на лед не за добычей, а за удовольствием. Этих эмоций он ждет целый год, поэтому достает удочку, едва лед встанет. Не пугает даже печальный опыт. Каждый любитель зимней ловли сейчас рискует пополнить печальную статистику. Только за последний месяц в области утонули двое рыбаков. Еще одного мужчину чудом вытащили на берег. Лед пришлось ломать руками. Эти кадры разлетелись по всей стране. Заметив тонущего человека, Александр не сомневаясь ни секунды прыгнул в воду. Теперь для коллег и знакомых он — настоящий герой. А мама, узнав о подвиге сына, даже расплакалась. Чтобы спасать утопающих приходилось реже, сотрудники МЧС сегодня устроили для рыбаков инструктаж по технике безопасности. Минимальный набор для каждого, кто выходит на лед — нож и веревка. Они помогут выбраться на берег, если лед вдруг треснет под ногами. Об этих правилах знают многие, только вот работы у спасателей почему-то не убавляется. Спасатели повторяют снова и снова — выходить на лед еще рано. Стоит подождать, пока он окрепнет. Но рыбаки будто и слушать не хотят, ради любимого увлечения они готовы рисковать жизнью.

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