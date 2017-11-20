Глухой студентке пришлось заплатить 2000 рублей за справку для вуза

20.11.2017

Девушка уверена, деньги с нее взяли незаконно.

Со сценой Марина уже давно на ты. Работает в культмассовом секторе общества глухих. Организует проведение праздников и сама в них участвует. Навыки режиссуры решила освоить для повышения квалификации. В институт поступила сразу, но там потребовали медицинскую справку. Врачи же признали девушку профнепригодной. Девушка принесла заключение другого врача, о том, что она может учиться. Но — объясняет — медики придрались, что запись сделана не в той графе. В итоге справку выдали лишь за 2000 рублей. Однако в вузе этой истории удивились. Нам сообщили, что таких документов давно не требуют. Пока в институте выясняют обстоятельства, юристы советуют Марине написать запрос в Минздрав, чтобы выяснить на каком основании с нее взяли деньги. Письменный ответ лучше всякого реквизита позволить оспорить это решение. Иными словами занавес в этой истории опустит суд.