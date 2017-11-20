Буренки мрут – доярки плачут: под Алапаевском из-за вспышки туберкулёза убьют 1700 коров

20.11.2017

Все сотрудники фермы останутся без работы.

Останинских животноводов режут без ножа. Все фермерские коровы — от мала до велика — обречены на смерть из-за туберкулеза. Пробы, взятые у буренок в октябре, дали страшные всходы — у 18 нашли опасную инфекцию. «Но зачем же уничтожать целое поголовье?», – возмущаются местные. Но приговор ветеринарных врачей обжалованию не подлежит. Его приводят в исполнение здесь же, на ферме: скотину забивают, а после сжигают в печи. Только это может остановить заражение. Раньше — забойщик, теперь — палач. Истребление стада Алексей воспринимает, как личную трагедию — говорит, это конец не только ферме, но и целому селу, которое живет производством молока и мяса. Больше местным работать негде. На пустые коровники Людмиле смотреть больно. Доярка без пяти минут безработная — ведь подопечных скоро не останется. Ее муж, работавший трактористом, уже в бессрочном отпуске. Будущее семья видит довольно мрачным. Но жалость тут плохой советчик, говорят в Россельхознадзоре. От коров туберкулезом могут заразиться люди — поэтому приходится резать, не дожидаясь перитонита. Чтобы дать шанс на новую жизнь не только ферме, но и селу, областные власти обещают компенсировать ущерб от вспышки туберкулеза. Из бюджета выделят деньги на покупку телят, чтобы аграрии могли начать все сначала. Правда, пока стадо полностью восстановится, пройдет не один год. Так долго сидеть без работы останинцы не смогут.