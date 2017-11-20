Бронзовые исполины: на Московском тракте открыли "Маски скорби"

На воплощение замысла скульптора Эрнста Неизвестного потребовалось 28 лет.


Печаль в словах, слезы на глазах и память в сердце. В хмурый понедельник горожане вновь перелистывают трагические страницы истории — вспоминают тех, кто в советские годы погиб от репрессий. Теперь у жертв режима в Екатеринбурге есть свой памятник — в бронзе увековечена вся скорбь мира. Этого момента ждали почти три десятилетия. Проект «Масок скорби» его автор, Эрнст Неизвестный, придумал еще в 80-ые годы. Скульптуры, которые он планировал установить в Воркуте, Магадане и Свердловске, должны были обозначить на карте страны своеобразный «треугольник» советского ГУЛАГа. Однако в нашем городе для лиц, плачущих о сгинувших в лагерях, долгое время не могли найти места. Ведь создатель настаивал на 15-метровых исполинах. Лишь незадолго до смерти — два года назад — Эрнст Неизвестный согласился уменьшить высоту скульптуры до трех метров и установить ее на 12-й километре Московского тракта — на месте массового захоронения репрессированных свердловчан. Две маски, смотрящие на запад и восток, отражают боль, скорбь и зло. Семьи, которой не коснулась эта боль, в Свердловской области вряд ли найдется. Родителей бывшего губернатора Эдуарда Росселя офицеры НКВД забрали, когда он был совсем ребенком. Мать, вспоминает, арестовали у него на глазах. Имена тех, кого казнили без суда и следствия, сегодня высечены не только на сердце близких, но и на гранитных плитах мемориала. Сейчас их 18,5 тысяч, но вскоре здесь появится еще 21 тысяча фамилий, которых будут оплакивать не только родные, но и Маски Неизвестного.

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Бронзовые исполины: на Московском тракте открыли "Маски скорби"