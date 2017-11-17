Время кастаньет! Екатеринбург готовится к Международному фестивалю фламенко

Как разучить народный испанский танец?


В уральском фламенко, в основном, девушки. Танцуя, они не сдерживают эмоций — сверкают глазами и выбивают каблуками ритм не хуже страстных испанок. Скрывать чувства — не в правилах байлаор. И все же без зрелищности не обойтись. Танцовщиц фламенко встречают не только по мастерству, но и по одежке, которая должна подчеркивать настроение. Народные испанские мотивы в Екатеринбурге по-прежнему звучат экзотично. Хотя искусство фламенко горожане осваивают уже не одно десятилетие. У нас даже свой фестиваль есть, на который теперь приезжают танцоры не только со всей России, но и из-за границы. Правда, он, в первую очередь — сродни клубу по интересам. По словам профессионалов, фламенко вряд ли станет модным направлением. Народные танцы — это иной уровень, в них приходят с серьезным настроем. Например, чтобы освоить базовые движения, уйдет минимум полгода занятий. Это понятно даже детям. В столь пёстром обществе выделиться непросто. Если только ты не мужчина. Так уж повелось, что сильный пол в уральском фламенко — в меньшинстве. Так, в этом коллективе только один юноша. Что его держит здесь, знает лишь он… и тренер. Чтобы в их рядах было больше мужчин и женщин, танцоры фламенко готовятся к очередному фестивалю 25 ноября. Говорят, постараются разжечь страсть в зрителях, которые в большинстве своем скупы на эмоции.

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