В уральском фламенко, в основном, девушки. Танцуя, они не сдерживают эмоций — сверкают глазами и выбивают каблуками ритм не хуже страстных испанок. Скрывать чувства — не в правилах байлаор. И все же без зрелищности не обойтись. Танцовщиц фламенко встречают не только по мастерству, но и по одежке, которая должна подчеркивать настроение. Народные испанские мотивы в Екатеринбурге
Время кастаньет! Екатеринбург готовится к Международному фестивалю фламенко
Как разучить народный испанский танец?
В уральском фламенко, в основном, девушки. Танцуя, они не сдерживают эмоций — сверкают глазами и выбивают каблуками ритм не хуже страстных испанок. Скрывать чувства — не в правилах байлаор. И все же без зрелищности не обойтись. Танцовщиц фламенко встречают не только по мастерству, но и по одежке, которая должна подчеркивать настроение. Народные испанские мотивы в Екатеринбурге