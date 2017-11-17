Вне игры: пенсионеры из Екатеринбурга не могут купить билеты на Чемпионат мира

17.11.2017

Неужели новые технологии отфутболят истинных фанатов?

Эта игра разделила жизнь Виктора Анатольевича на «до» и «после». За финальным матчем в карьере легендарного вратаря Яшина он наблюдал прямо с трибуны «Лужников». Это вышло случайно — билет отдал друг, который сам пойти не смог. Футбольную битву сборных Советского союза и мира болельщик до сих пор помнит в мельчайших деталях. Теперь Виктор Анатольевич мечтает вновь пережить подобные эмоции. Для этого даже ехать далеко не надо — звезды мировой величины приедут на Чемпионат в Екатеринбург уже в следующем году. Вот только от них преданного фаната отделяют Интернет и госпожа Удача. Билеты на матчи можно купить только на сайте ФИФА. Пароли, почты, адреса — эти вещи пенсионеры связывают отнюдь не с компьютером. Но если хочешь попасть на Чемпионат, придется искать общий язык с современными технологиями. Сегодня пожилых горожан учили оформлять электронный паспорт болельщика. Но забронировать билет — полбеды. Потом его придется выкупать. Преданные фанаты уже затягивают пояса. Впрочем, многие мечту даже за деньги купить не могут. Возможность приобрести билет на игру… разыгрывают, чтобы уровнять шансы миллионов болельщиков. Антон эти игры будет смотреть по телевизору. Бронь его билетов отменена, потому что жребий пал на других. Болельщики пенсионного возраста возможные неудачи обещают принять стойко. Чтобы отвлечься от общения с компьютером, они решили сами сыграть в футбол. Несколько минут на поле — и о трудностях попадания на Чемпионат мира никто не вспоминает. В крайнем случае, смеются, свой Мундиаль устроят.